В Румынии планируют снова подать запрос к США о безвизовом режиме

Румыния планирует добиться возобновления Программы безвизового въезда (VWP) с США и обратится с подобным запросом к администрации Вашингтона после выборов румынского президента.

Румыния планирует добиться возобновления Программы безвизового въезда (VWP) с США и обратится с подобным запросом к администрации Вашингтона после выборов румынского президента.

Как передает Report со ссылкой на румынкие СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В кабмине отметили, что правительство Румынии готово работать вместе с американскими партнерами для укрепления безопасности на границах с США.

"Выборы нового президента Румынии после выборов 4 и 18 мая могут стать самым важным моментом для нашей страны, чтобы обратиться к американским партнерам с просьбой возобновить прием в программу Visa Waiver", - говорится в заявлении кабмина.

Также в правительстве отметили, что Румыния выполнила все технические условия для присоединения к программе безвизового режима, поэтому власти хотят, чтобы повторная заявка Бухареста была рассмотрена как можно скорее.

Безвизовый режим реализуется Министерством внутренней безопасности совместно с Госдепаром США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать американское государство как для деловых, так и для туристических поездок сроком не более 90 дней.