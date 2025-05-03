О нас

В Румынии планируют снова подать запрос к США о безвизовом режиме

В Румынии планируют снова подать запрос к США о безвизовом режиме Румыния планирует добиться возобновления Программы безвизового въезда (VWP) с США и обратится с подобным запросом к администрации Вашингтона после выборов румынского президента.
Другие страны
3 мая 2025 г. 10:43
В Румынии планируют снова подать запрос к США о безвизовом режиме

Румыния планирует добиться возобновления Программы безвизового въезда (VWP) с США и обратится с подобным запросом к администрации Вашингтона после выборов румынского президента.

Как передает Report со ссылкой на румынкие СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В кабмине отметили, что правительство Румынии готово работать вместе с американскими партнерами для укрепления безопасности на границах с США.

"Выборы нового президента Румынии после выборов 4 и 18 мая могут стать самым важным моментом для нашей страны, чтобы обратиться к американским партнерам с просьбой возобновить прием в программу Visa Waiver", - говорится в заявлении кабмина.

Также в правительстве отметили, что Румыния выполнила все технические условия для присоединения к программе безвизового режима, поэтому власти хотят, чтобы повторная заявка Бухареста была рассмотрена как можно скорее.

Безвизовый режим реализуется Министерством внутренней безопасности совместно с Госдепаром США. Он предполагает, что граждане участвующих стран могут посещать американское государство как для деловых, так и для туристических поездок сроком не более 90 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniya ABŞ ilə vizasız rejimin bərpasına nail olmağı planlaşdırır

Самое важное

ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi