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В Румынии опрокинулся  автобус с украинцами

В Румынии опрокинулся  автобус с украинцами На востоке Румынии возле города Вранча опрокинулся автобус, в котором находились 43 гражданина Украины.
Другие страны
28 августа 2022 г. 04:32
В Румынии опрокинулся  автобус с украинцами

На востоке Румынии возле города Вранча опрокинулся автобус, в котором находились 43 гражданина Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Digi24.

По меньшей мере 23 человека получили ранения во время происшествия. Раненые помещены в больницу.

Сообщается, что автобус ехал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. Те, кто не пострадал в результате аварии, были доставлены в центр размещения беженцев.

По предварительным данным, причиной происшествия стала потеря водителем управления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRumıniyada ukraynalıların olduğu avtobus aşıb, onlarla yaralı var

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