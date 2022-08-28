В Румынии опрокинулся автобус с украинцами

На востоке Румынии возле города Вранча опрокинулся автобус, в котором находились 43 гражданина Украины.

На востоке Румынии возле города Вранча опрокинулся автобус, в котором находились 43 гражданина Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Digi24.

По меньшей мере 23 человека получили ранения во время происшествия. Раненые помещены в больницу.

Сообщается, что автобус ехал из Украины в Турцию, в салоне находились взрослые и дети. Те, кто не пострадал в результате аварии, были доставлены в центр размещения беженцев.

По предварительным данным, причиной происшествия стала потеря водителем управления.