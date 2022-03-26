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В Румынии одобрили предоставление Молдове помощи размером в €100 млн

В Румынии одобрили предоставление Молдове помощи размером в €100 млн Правительство Румынии одобрило на заседании в пятницу законопроект о ратификации соглашения между правительствами Румынии и Молдовы о безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн евро.
Другие страны
26 марта 2022 г. 08:48
В Румынии одобрили предоставление Молдове помощи размером в €100 млн

Правительство Румынии одобрило на заседании в пятницу законопроект о ратификации соглашения между правительствами Румынии и Молдовы о безвозмездной финансовой помощи в размере 100 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил по итогам заседания представитель кабинета по печати Дан Кэрбунару.

"Был одобрен проект закона о ратификации соглашения между правительством Румынии и правительством Республики Молдовы о реализации программы технической и финансовой поддержки на основе безвозмездной финансовой помощи размером 100 млн евро, предоставленной Румынией Республике Молдове, - приводит его слова агентство Agerpres. - Это соглашение было подписано в Кишиневе 11 февраля 2022 года, когда состоялось совместное заседание правительств Румынии и Республики Молдовы".

Представитель кабинета подчеркнул, что это соглашение является "одним из главных инструментов, посредством которых Румыния конкретно поддерживает усилия Республики Молдовы по долговременному развитию, продвижению по пути реформ и ее сближению с Евросоюзом".

Это соглашение заменит предыдущий аналогичный документ, срок действия которого истек весной 2021 года.

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