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В Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

В Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16 Правительство Румынии приняло срочное постановление, которым определяются юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинских летчиков для полетов на истребителях F-16.
Другие страны
16 октября 2024 г. 23:12
В Румынии одобрили финансирование подготовки украинских летчиков для F-16

Правительство Румынии приняло срочное постановление, которым определяются юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинских летчиков для полетов на истребителях F-16.

Как передает Report со ссылкой на агентство Agerpres, об этом сообщил представитель правительства по печати Михай Константин.

"Правительство Румынии одобрило юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинского личного состава, который будет летать на самолетах F-16. Подготовка будет проходить на 86-й авиабазе в Фетешть", - сказал он.

В нормативном акте уточняется, что расходы предназначены для обучения украинского личного состава, а также проживания, питания, транспорта, расхода топлива в процессе обучения, предоставления специального оборудования и других сопутствующих товаров и услуг.

Напомним, что Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 training center, EFTC) был официально открыт на румынской 86-й авиабазе в Фетешть в ноябре 2023 года. Центр создан в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов в партнерстве с компанией Lockheed Martin и при поддержке Дании.

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