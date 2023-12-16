О нас

В Румынии обнаружили очаг птичьего гриппа

В Румынии обнаружили очаг птичьего гриппа Ветеринарно-санитарная инспекция подтвердила наличие очага птичьего гриппа на озере Обретинул-Мик в румынской части дельты Дуная (уезд Тулча), где были найдены 22 мертвых лебедя.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 14:05
В Румынии обнаружили очаг птичьего гриппа

Ветеринарно-санитарная инспекция Румынии подтвердила наличие очага птичьего гриппа на озере Обретинул-Мик в румынской части дельты Дуная (уезд Тулча), где были найдены 22 мертвых лебедя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Глава уездной инспекции Митика Тукилэ сообщил, что территория вокруг места, где были обнаружены птицы, огорожена, машины, на которых птиц вывезли с озера к месту захоронения, - дезинфицированы. Проводятся проверки на близлежащих птицефермах, а также работа по уведомлению местного населения.

"Все необходимые меры по предотвращению распространения вируса приняты сразу после того, как были найдены лебеди, так что риска заражения домашней птицы нет", - сказал глава инспекции.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
Нидерланды за два месяца направили Украине военную помощь на €550 млн
15 декабря 2023 г. 13:59
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
В Баку автомобиль сбил двух пешеходов
10 декабря 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
Президент Азербайджана в Сербии проинформировал о дальнейших планах нашей страны в энергетической сфере
10 декабря 2023 г. 14:26
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о миацуме
Община: Армяне Карабаха не могут избавиться от расистской идеологии, сказок о "миацуме"
11 декабря 2023 г. 14:03
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
Пентагон сможет потратить $100 млн до утверждения военного бюджета на 2024 год
12 декабря 2023 г. 15:27
В обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
ФотоВ обращение поступила почтовая марка, посвященная 200-летию Гаджи Зейналабдина Тагиева
13 декабря 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi