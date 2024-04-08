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В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24

В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 Военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 ("Морской щит - 2024") начались в Румынии.
Другие страны
8 апреля 2024 г. 15:15
В Румынии начались военно-морские учения НАТО Sea Shield 24

Военно-морские учения НАТО Sea Shield 24 ("Морской щит - 2024") начались в Румынии.

Об этом передает Report со ссылкой на Radio Romania.

Помимо принимающей стороны, в учениях участвуют 12 стран, входящих в альянс, и их партнеров - Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. В маневрах, проводимых ВМС Румынии, задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники - 27 морских и речных кораблей, 17 самолетов и 91 машина и плавсредство.

Учения завершатся 21 апреля.

Многонациональные учения Sea Shield впервые проведены в 2015 году, сценарий маневров непрерывно обновляется, чтобы быстро и эффективно ответить на весь спектр угроз в отношении региональной безопасности и стабильности.

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Версия на английском языке NATO naval exercise starts in Romania
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