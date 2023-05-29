В Румынии начались учения НАТО Saber Guardian-23

Международные военные учения НАТО Saber Guardian-23 начались в понедельник в Румынии.

Международные военные учения НАТО Saber Guardian-23 начались в понедельник в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщило Радио Румынии.

"Это важные учения, которые повышают нашу способность к совместным действиям с союзниками, - сказал министр национальной обороны Анджел Тылвэр на церемонии начала маневров, которая проходила во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смырдан (уезд Галац, восток Румынии). - Нынешний контекст придает им особую важность, так как жизненно важно показать, что армия Румынии выполняет долг, что румынские военные подготовлены, что у нас есть вооружения, необходимые стране, чтобы гарантировать гражданам нормальную жизнь".

Saber Guardian-23 (29 мая - 9 июня) - самые крупные и комплексные учения, проводящиеся в Румынии в этом году, сообщила пресс-служба румынского военного ведомства. В них принимают участие около 10 тыс. военных, в том числе более 5 тыс. румынских, задействовано свыше 1,7 тыс. единиц боевой техники, Наряду с Румынией, в маневрах участвуют 12 стран-союзниц и партнеров - Албания, Болгария, Греция, Италия, Польша, Португалия, Молдавия, Северная Македония, Нидерланды, США, Франция и Черногория.

Основные эпизоды учений будут проходить в Национальном центре общевойсковой подготовки "Джетика" в Чинку (уезд Брашов), во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в Смырдане (уезд Галац), на авиабазе "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца), на полигонах в уездах Тулча, Констанца, Яломица и Брэила. Они включают наземные перемещения войск, преодоление водных потоков, тактические учения, в том числе с боевыми стрельбами, применение боевой техники, парашютный десант, эвакуацию раненых.