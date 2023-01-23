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В Румынии проходят танковые учения НАТО

В Румынии проходят танковые учения НАТО Около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники принимают участие в учебных стрельбах Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смырдан (уезд Галац, восток Румынии).
Другие страны
23 января 2023 г. 20:28
В Румынии проходят танковые учения НАТО

Около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники принимают участие в учебных стрельбах Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смырдан на востоке Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны.

Стрельбы пройдут 23-27 января.

"Главная цель учений - формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задачи по фиктивному сценарию в рамках операции НАТО "Коллективная оборона", проводимой на юго-восточном фланге альянса", - говорится в сообщении.

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