В Румынии началась подготовка украинских пилотов на F-16

Группа украинских пилотов начала проходить подготовку на истребителях F-16 в Румынии.

Группа украинских пилотов начала проходить подготовку на истребителях F-16 в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынский коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО", - подчеркнул он.

Умеров отметил, что в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, что в июле этого года европейский учебный центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов.