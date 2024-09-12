О нас

В Румынии началась подготовка украинских пилотов на F-16

В Румынии началась подготовка украинских пилотов на F-16 Группа украинских пилотов начала проходить подготовку на истребителях F-16 в Румынии.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 18:43
В Румынии началась подготовка украинских пилотов на F-16

Группа украинских пилотов начала проходить подготовку на истребителях F-16 в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии. Поблагодарил румынский коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО", - подчеркнул он.

Умеров отметил, что в скором времени Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, что в июле этого года европейский учебный центр F-16 в Румынии подготовил первую группу пилотов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек
В Израиле из-за взрыва автомобиля пострадали 13 человек
12 сентября 2024 г. 19:41
США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями на выборах
США ввели санкции против 16 чиновников Венесуэлы в связи с нарушениями на выборах
12 сентября 2024 г. 19:30
Швеция намерена в 35 раз увеличить финподдержку для возвращения мигрантов на родину
Швеция намерена в 35 раз увеличить финподдержку для возвращения мигрантов на родину
12 сентября 2024 г. 19:15
СМИ: Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции
СМИ: Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции
12 сентября 2024 г. 18:57
В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку
В Танзании призвали глав МВД и разведки уйти в отставку
12 сентября 2024 г. 17:51
ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента
ЦИК Молдовы зарегистрировал кандидатуру Санду для участия в выборах президента
12 сентября 2024 г. 17:38
МИД Ирана вызвал послов четырех стран
МИД Ирана вызвал послов четырех стран
12 сентября 2024 г. 17:26
Во Франции двум женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
Во Франции двум женщинам вынесли приговор за клевету в адрес жены Макрона
12 сентября 2024 г. 17:14
Завтра в Мадриде состоится заседание контактной группы по Газе
Завтра в Мадриде состоится заседание контактной группы по Газе
12 сентября 2024 г. 17:05
Совет ЕС еще на полгода продлил санкции против 2 тыс. физлиц и организаций РФ
Совет ЕС еще на полгода продлил санкции против 2 тыс. физлиц и организаций РФ
12 сентября 2024 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi