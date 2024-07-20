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В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных

В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных В Румынии в населенном пункте Байя (уезд Тулча) на зооферме, поголовье овец которой насчитывает почти 50 тыс. особей, обнаружили вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ) животных.
Другие страны
20 июля 2024 г. 22:13
В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных

В Румынии в населенном пункте Байя (уезд Тулча) на зооферме, поголовье овец которой насчитывает почти 50 тыс. особей, обнаружили вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ) животных.

Как передает Report, об этом сообщила Национальная администрация по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия Румынии.

Согласно информации, в рамках действующего законодательства местные власти приняли решение немедленно забить все поголовье с последующим захоронением на территории зоофермы.

Вокруг очага установили защитную зону (радиусом 3 км) и зону наблюдения (радиусом 10 км), приняты меры по ограничению передвижения лиц, животных и транспортных средств.

О вспышке заболевания уведомили все зоофермы в уезде Тулча, соседние уезды, а также Еврокомиссию и Всемирную организацию по охране здоровья животных, отметили в ведомстве.

ЧМЖ - острое вирусное заболевание мелких жвачных животных, которое может нанести козоводству и овцеводству чрезвычайно большой экономический ущерб.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada zoopark fermasında taun xəstəliyi aşkar edilib

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