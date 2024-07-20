В Румынии на зооферме обнаружен вирус чумы мелких жвачных

В Румынии в населенном пункте Байя (уезд Тулча) на зооферме, поголовье овец которой насчитывает почти 50 тыс. особей, обнаружили вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ) животных.

В Румынии в населенном пункте Байя (уезд Тулча) на зооферме, поголовье овец которой насчитывает почти 50 тыс. особей, обнаружили вирус чумы мелких жвачных (ЧМЖ) животных.

Как передает Report , об этом сообщила Национальная администрация по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия Румынии.

Согласно информации, в рамках действующего законодательства местные власти приняли решение немедленно забить все поголовье с последующим захоронением на территории зоофермы.

Вокруг очага установили защитную зону (радиусом 3 км) и зону наблюдения (радиусом 10 км), приняты меры по ограничению передвижения лиц, животных и транспортных средств.

О вспышке заболевания уведомили все зоофермы в уезде Тулча, соседние уезды, а также Еврокомиссию и Всемирную организацию по охране здоровья животных, отметили в ведомстве.

ЧМЖ - острое вирусное заболевание мелких жвачных животных, которое может нанести козоводству и овцеводству чрезвычайно большой экономический ущерб.