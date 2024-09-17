В Румынии из-за наводнений погибли семь человек

В Румынии семь человек погибли в результате наводнений.
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Кроме того, зафиксировано 6,5 тыс. пострадавших хозяйств после стихийного бедствия, материальный ущерб все еще оценивается.
На востоке страны введены различные коды тревоги - красный, оранжевый и желтый. Особая опасность паводка, предупреждают гидрологи, угрожает небольшим рекам в этой части Румынии. Группы спасателей, пожарных, жандармов откачивают воду из подвалов домов и из дворов, очищают их от принесенных потоками ила и грязи.
Власти обещают восстановить все, что было разрушено стихией. В уездах Галац и Васлуй введен режим повышенной готовности, который позволит местным властям быстрее заключить контракты на работы и услуги. Там, где были разрушены школы, будут развернуты четыре модульных здания, чтобы дети могли продолжить учебу. Для оставшихся без крыши над головой людей в пострадавшую зону доставлены 250 контейнеров, которые послужат им временным жильем. Ведутся работы по восстановлению нарушенных линий снабжения электроэнергией.
Правительство приняло решение о первой финансовой помощи пострадавшим. Каждой такой семье будет выделено до 10 тыс. леев (2 тыс. евро), а семьям, в которых есть погибшие, - еще 10 тыс. леев.