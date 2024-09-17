В Румынии из-за наводнений погибли семь человек

В Румынии семь человек погибли в результате наводнений.

В Румынии семь человек погибли в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Кроме того, зафиксировано 6,5 тыс. пострадавших хозяйств после стихийного бедствия, материальный ущерб все еще оценивается.

На востоке страны введены различные коды тревоги - красный, оранжевый и желтый. Особая опасность паводка, предупреждают гидрологи, угрожает небольшим рекам в этой части Румынии. Группы спасателей, пожарных, жандармов откачивают воду из подвалов домов и из дворов, очищают их от принесенных потоками ила и грязи.

Власти обещают восстановить все, что было разрушено стихией. В уездах Галац и Васлуй введен режим повышенной готовности, который позволит местным властям быстрее заключить контракты на работы и услуги. Там, где были разрушены школы, будут развернуты четыре модульных здания, чтобы дети могли продолжить учебу. Для оставшихся без крыши над головой людей в пострадавшую зону доставлены 250 контейнеров, которые послужат им временным жильем. Ведутся работы по восстановлению нарушенных линий снабжения электроэнергией.

Правительство приняло решение о первой финансовой помощи пострадавшим. Каждой такой семье будет выделено до 10 тыс. леев (2 тыс. евро), а семьям, в которых есть погибшие, - еще 10 тыс. леев.