В Румынии горит крупнейший НПЗ страны

На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце вспыхнул крупный пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма.
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В связи с масштабом события был запущен "красный" план реагирования. В устранении последствий ЧП принимает участие роботизированное транспортное средство.
Правительственный департамент Румынии сообщает в Facebook, что в ходе борьбы с огнем пострадали двое пожарных, один из них был госпитализирован.
По словам префекта уезда Констанца Сильвиу Коша, метеорологические данные свидетельствуют о низкой угрозе распространения пламени ветром. К борьбе с огнем привлечены пожарные команды из других уездов.