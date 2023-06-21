О нас

В Румынии горит крупнейший НПЗ страны

В Румынии горит крупнейший НПЗ страны На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце вспыхнул крупный пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма.
Другие страны
21 июня 2023 г. 19:38
В Румынии горит крупнейший НПЗ страны

На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце вспыхнул крупный пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма.

Как передает Report, об этом сообщает румынское издание Adevarul.

В связи с масштабом события был запущен "красный" план реагирования. В устранении последствий ЧП принимает участие роботизированное транспортное средство.

Правительственный департамент Румынии сообщает в Facebook, что в ходе борьбы с огнем пострадали двое пожарных, один из них был госпитализирован.

По словам префекта уезда Констанца Сильвиу Коша, метеорологические данные свидетельствуют о низкой угрозе распространения пламени ветром. К борьбе с огнем привлечены пожарные команды из других уездов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В США допустили дальнейшее ужесточение политики ФРС
В США допустили дальнейшее ужесточение политики ФРС
21 июня 2023 г. 20:03
Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине
Латвия передаст все свои боевые вертолеты Украине
21 июня 2023 г. 19:58
Литва заблокировала онлайн-доступ к некоторым российским телеканалам
Литва заблокировала онлайн-доступ к некоторым российским телеканалам
21 июня 2023 г. 19:48
В Париже произошел взрыв
В Париже произошел взрыв
21 июня 2023 г. 19:39
У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести
У берегов Испании несколько десятков мигрантов пропали без вести
21 июня 2023 г. 19:32
В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма
В ООН заявили, что Афганистан вновь становится эпицентром распространения терроризма
21 июня 2023 г. 19:23
Австрия восстанавливает сообщение с украинским городом ЧОП
Австрия восстанавливает сообщение с украинским городом ЧОП
21 июня 2023 г. 19:10
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви Дружбы
Новый пакет санкций против РФ запретит транспортировку нефти по южной ветви "Дружбы"
21 июня 2023 г. 18:59
В Тунисе при крушении поезда погибли два человека
В Тунисе при крушении поезда погибли два человека
21 июня 2023 г. 18:47
МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС
МО Канады подтвердило гибель двух членов экипажа упавшего в реку вертолета ВВС
21 июня 2023 г. 18:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi