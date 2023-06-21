В Румынии горит крупнейший НПЗ страны

На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце вспыхнул крупный пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма.

На крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Petromidia в Констанце вспыхнул крупный пожар, в воздух поднимаются плотные столбы дыма.

Как передает Report , об этом сообщает румынское издание Adevarul.

В связи с масштабом события был запущен "красный" план реагирования. В устранении последствий ЧП принимает участие роботизированное транспортное средство.

Правительственный департамент Румынии сообщает в Facebook, что в ходе борьбы с огнем пострадали двое пожарных, один из них был госпитализирован.

По словам префекта уезда Констанца Сильвиу Коша, метеорологические данные свидетельствуют о низкой угрозе распространения пламени ветром. К борьбе с огнем привлечены пожарные команды из других уездов.