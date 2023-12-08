О нас

В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида

В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA) Румынии предъявило двум бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ ("Союз за спасение Румынии") обвинения в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями по д
Другие страны
8 декабря 2023 г. 20:13
В Румынии двум экс-министрам предъявили обвинения в коррупции при закупке вакцин от ковида

Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA) Румынии предъявило двум бывшим министрам здравоохранения Владу Войкулеску и Иоане Михэилэ ("Союз за спасение Румынии") обвинения в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями по делу о закупке чрезмерного количества вакцин во время COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Радио Румынии.

Согласно прокурорам, более 37 млн доз вакцин, закупленных до 1 января 2021 года, было достаточно для иммунизации населения, однако правительство Флорина Кыцу одобрило закупку дополнительно еще 52 млн доз, так что ущерб государству составил около €1 млрд.

Выйдя из здания управления, Войкулеску заявил журналистам, что не подписывал никаких контрактов о закупке вакцин, а решения принимались тогдашним премьером Кыцу, который всегда консультировался с президентом Клаусом Йоханнисом.

В свою очередь, Михэилэ, которая сменила Войкулеску на посту министра в сентябре 2021 года, сказала, что решение о количестве закупаемых вакцин принималось правительством в целом, а контракты были результатом переговоров между Еврокомиссией и компаниями-производителями.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
МО: Увеличение численности личного состава ВС РФ реализуется, мобилизация не планируется
1 декабря 2023 г. 22:43
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi