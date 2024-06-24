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В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть.
Другие страны
24 июня 2024 г. 11:19
В Румынии четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе

Четыре человека погибли, упав в отстойник на молокозаводе в румынском городе Ибэнешть.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Ботошань.

"Четверо человек в возрасте от 47 до 56 лет были вытащены из отстойника пожарными и доставлены медицинским бригадам. Среди них был и директор предприятия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что среди пострадавших был и администратор предприятия. По прибытии бригад спасателей он находился в сознании и был доставлен в больницу для оказания специализированной медицинской помощи, однако спасти его не удалось.

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Версия на английском языке Tragic accident at Romanian dairy plant claims four lives

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