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    В Румынии будут размещены две базы НАТО

    Штаб будет открыт уже к 2016 году и будет координировать военное командование как в Румынии, так и в соседней Болгарии

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/  В Румынии будут размещены две базы НАТО - Центр для интеграции сил альянса и Штаб многонациональной дивизии "Юг- Восток". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подобное решение принял сегодня парламент страны. 

    В решении парламента отмечается, что штаб будет открыт уже к 2016 году и будет координировать военное командование как в Румынии, так и в соседней Болгарии.

    На этой неделе парламент также утвердил представленную президентом Клаусом Йоханнисом новую Национальную стратегию обороны. В ней подчеркивается, что "национальной безопасности Румынии способствует консолидация партнерства с США и НАТО, углубление сотрудничества с соседними государствами и Евросоюзом в целом".

    "Главным гарантом безопасности Румынии является НАТО. Румыния, в свою очередь, должна стать сильной страной в сильном альянсе и в сильном Европейском союзе", - заявил Йоханнис, представляя документ в парламенте. 

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