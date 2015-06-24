Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Румынии будут размещены две базы НАТО - Центр для интеграции сил альянса и Штаб многонациональной дивизии "Юг- Восток".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подобное решение принял сегодня парламент страны.

В решении парламента отмечается, что штаб будет открыт уже к 2016 году и будет координировать военное командование как в Румынии, так и в соседней Болгарии.

На этой неделе парламент также утвердил представленную президентом Клаусом Йоханнисом новую Национальную стратегию обороны. В ней подчеркивается, что "национальной безопасности Румынии способствует консолидация партнерства с США и НАТО, углубление сотрудничества с соседними государствами и Евросоюзом в целом".

"Главным гарантом безопасности Румынии является НАТО. Румыния, в свою очередь, должна стать сильной страной в сильном альянсе и в сильном Европейском союзе", - заявил Йоханнис, представляя документ в парламенте.