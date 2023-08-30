В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС, сами истребители предоставят Нидерланды.

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС, сами истребители предоставят Нидерланды.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам разговора с румынским коллегой Ангелом Тилваром.

"Сегодня мой румынский коллега Ангел Тилвар, руководитель компании Lockheed Martin Филиппо Маркетти и я договорились об объединении усилий: в Румынии будет создан учебный центр F-16 для ЕС. Компания Lockheed Martin обеспечит обучение и техническое обслуживание. Нидерланды предоставят истребители F-16", - написала Оллонгрен в соцсети "Х".