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В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС, сами истребители предоставят Нидерланды.
Другие страны
30 августа 2023 г. 17:50
В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС

В Румынии будет создан учебный центр самолетов F-16 для ЕС, сами истребители предоставят Нидерланды.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен по итогам разговора с румынским коллегой Ангелом Тилваром.

"Сегодня мой румынский коллега Ангел Тилвар, руководитель компании Lockheed Martin Филиппо Маркетти и я договорились об объединении усилий: в Румынии будет создан учебный центр F-16 для ЕС. Компания Lockheed Martin обеспечит обучение и техническое обслуживание. Нидерланды предоставят истребители F-16", - написала Оллонгрен в соцсети "Х".

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