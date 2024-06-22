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В Румынии автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП

В Румынии автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП Автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП на въезде в населенный пункт Пуфешть в Румынии.
Другие страны
22 июня 2024 г. 11:37
В Румынии автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП

Автобус с 59 болгарскими туристами попал в ДТП на въезде в населенный пункт Пуфешть в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agerpres.

Сообщается, что автобус выехал с проезжей части и опрокинулся на обочине.

Выехавшие на место происшествия полицейские сообщили, что в автобусе находились 59 граждан Болгарии.

"Все люди эвакуированы из автобуса, четыре человека пострадали. Среди них трое взрослых и один несовершеннолетний", - цитирует агентство сообщение уездного инспектората полиции.

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