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    В Румынии арестовали активы "Лукойла"

    Суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета российской компании Лукойл

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета российской компании "Лукойл". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, общая стоимость арестованных активов оценивается в 2 млрд евро. 

    По информации пресс-службы суда, обеспечительные меры наложены в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов.

    В октябре прошлого года румынская полиция уже проводила обыски на заводе и в офисах компании Petrotel Lukoil S.A. Теперь прокуратура утверждает, что у нее появились новые подозреваемые. В их число входят глава компании и еще пять ее сотрудников.

    На момент начала расследования ущерб, нанесенный действиями подозреваемых, оценивался чуть более чем в 200 млн. евро, однако теперь в прокуратуре полагают, что он исчисляется миллиардами.

    "Лукойл" пока никак не прокомментировал эти сообщения.

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