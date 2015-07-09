В Румынии арестовали активы "Лукойла"

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Суд в Румынии по иску прокуратуры наложил арест на имущество и счета российской компании "Лукойл". Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, общая стоимость арестованных активов оценивается в 2 млрд евро.

По информации пресс-службы суда, обеспечительные меры наложены в рамках расследования дела об отмывании денег и уклонении от налогов.

В октябре прошлого года румынская полиция уже проводила обыски на заводе и в офисах компании Petrotel Lukoil S.A. Теперь прокуратура утверждает, что у нее появились новые подозреваемые. В их число входят глава компании и еще пять ее сотрудников.

На момент начала расследования ущерб, нанесенный действиями подозреваемых, оценивался чуть более чем в 200 млн. евро, однако теперь в прокуратуре полагают, что он исчисляется миллиардами.

"Лукойл" пока никак не прокомментировал эти сообщения.