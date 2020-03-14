В Румынии зафиксировали 95 случаев заражения коронавирусом

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Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Румынии, всего в стране отмечено 95 пациентов с COVID-19, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В Румынии в пятницу, 13 марта 2020, было зарегистрировано самое большое число людей, зараженных новым коронавирусом за день: 34. Общее число тех, у кого подтвержден вирус, достигло 95", - говорится в сообщении группы стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Отмечается, что последние случаи были выявлены накануне поздно вечером, среди них оказался и годовалый ребенок. Из 95 человек вылечиться от болезни на сегодняшний день смогли шесть пациентов.

Власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.