В Румынии сегодня пройдет второй тур выборов президента

Сегодня в Румынии состоится второй тур президентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование будет проходить между 07:00 и 21:00 (09:00 и 23:00 бакинское время) на 18748 избирательных участках. В постоянных избирательных списках насчитывается более 18 млн человек.

За рубежом открыты 835 избирательных участков. Румынская диаспора насчитывает примерно 4 млн человек и по традиции поддерживает правоцентристские партии в Румынии.

В результате первого тура выборов, который прошел 10 ноября, ни один из кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50+1). Поэтому проводится второй тур, в котором встречаются два кандидата, набравшие их наибольшее количество, - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%). Победителем станет тот, кто наберет больше голосов. Президент Румынии избирается сроком на пять лет.