​В Румынии планируют проверить на коронавирус всех жителей столицы

Всех жителей Бухареста в скором времени могут проверить на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке в эфире телеканала Antena 3.

Ранее власти страны сообщали о 906 случаях заражения, 17 пациентов скончались.

"Мы хотим реализовать инновационную программу, как в Южной Корее, чтобы проверить всех жителей Бухареста на коронавирус с помощью мобильных групп тестирования. На данный момент нам нужно 2-5 миллионов тестов", - заявил Костаке.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день анализы берут не у всех людей, которые находятся на карантине. Он выразил надежду, что на следующей неделе в стране будет больше тестов для проверки на COVID-19.