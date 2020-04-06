​В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило четыре тысячи

Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 193, до 4 057, всего с начала пандемии умерли 157 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила группа стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском Кабинете министров.

"На сегодня в Румынии подтверждено 4 057 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 157 человек, зараженных коронавирусом", - приводит его сообщение телеканал Digi 24.

Ранее власти страны сообщали о 3 864 случаях заражения, 148 пациентов скончались.

При этом власти отмечают, что 406 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.