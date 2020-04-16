В Румынии число заразившихся COVID-19 достигло 7707 человек

Число зараженных коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 491, до 7 707, всего с начала пандемии умерли 387 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Digi 24.

"На сегодня в Румынии подтверждено 7 707 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 387 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении группы стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

При этом власти отмечают, что 1 357 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.