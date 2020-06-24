В Румынии число случаев COVID-19 приближается к 25 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 321, до 24 826, всего с начала пандемии умерли 1 555 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 24 505 случаях заражения, 1 539 из которых стали летальными.

При этом власти отмечают, что почти 17,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля.