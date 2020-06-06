В Румынии число случаев COVİD-19 превысило 20 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 187 - до 20 290, всего с начала пандемии умерли 1 318 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Кабмина Румынии.

Ранее власти страны сообщали о 20 103 случаях заражения, 1 308 из которых стали летальными.

При этом власти отмечают, что 14,4 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.