В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.

Как передает Report, об этом информирует Europe 1 со ссылкой на местную префектуру.

По её данным, протестующие поставили возле входа в банк несколько мусорных баков и подожгли их.

В результате произошедшего были повреждены ворота.

Ранее "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции.

Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.