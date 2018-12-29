В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Как передает Report, об этом информирует Europe 1 со ссылкой на местную префектуру.
По её данным, протестующие поставили возле входа в банк несколько мусорных баков и подожгли их.
В результате произошедшего были повреждены ворота.
Ранее "Желтые жилеты" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции.
Напомним, с 17 ноября по всей Франции начались акции "Желтых жилетов", которые выступали против повышения цен на топливо.
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