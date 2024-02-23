В Руанде стартуют праймериз перед президентскими и парламентскими выборами

Правящая партия Руанды "Руандийский патриотический фронт" объявила, что проведет общенациональные праймериз начиная с субботы, чтобы определить кандидатов от партии на президентских и парламентских выборах, которые состоятся в июле.

Правящая партия Руанды "Руандийский патриотический фронт" объявила, что проведет общенациональные праймериз начиная с субботы, чтобы определить кандидатов от партии на президентских и парламентских выборах, которые состоятся в июле.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Xinhua.

Как заявил генеральный секретарь партии Велларс Гасамагера, кандидаты будут избраны в течение трех недель. Окончательный список кандидатов будет одобрен в марте.

Выдвижение кандидатов на посты президента и членов Палаты депутатов (нижней палаты парламента) пройдет с 17 по 30 мая, согласно дорожной карте, опубликованной Национальной избирательной комиссией Руанды на этой неделе. Президентские и парламентские выборы пройдут 15 июля.