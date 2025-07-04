В Руанде сомневаются в выполнении мирного соглашения с ДР Конго

Президент Руанды Поль Кагаме выразил сомнения относительно того, будет ли соблюдаться мирное соглашение при посредничестве США, заключенное с Демократической Республикой Конго.

Президент Руанды Поль Кагаме выразил сомнения относительно соблюдения мирного соглашения, заключенного с Демократической Республикой Конго при посредничестве США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение предусматривает вывод руандийских войск в течение 90 дней из восточной части Конго, где, по данным ООН, они поддерживают повстанцев из группировки "М23", которые в начале этого года захватили два крупнейших города региона.

Руанда отрицает свою причастность к поддержке "М23" и заявляет, что ее силы действуют в целях самообороны против армии Конго и ополченцев-хуту, связанных с геноцидом в Руанде в 1994 году, в том числе с Демократическими силами освобождения Руанды (ДСОР).

Кагаме заявил журналистам, что Руанда намерена выполнить условия соглашения, но оно может быть сорвано, если Конго не выполнит свои обещания по нейтрализации "Демократических сил Конго".

"Если сторона, с которой мы работаем, будет хитрить и возвращать нас к исходной проблеме, то мы будем решать ее так же, как решали до сих пор", - сказал Кагаме.

Кагаме заявил, что благодарен администрации президента США Дональда Трампа за участие в посреднических усилиях.

"Если это не сработает, виноваты будут не они", - сказал он.