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В Руанде распустили парламент

В Руанде распустили парламент Президент Руанды Поль Кагаме распустил парламент страны в преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце.
Другие страны
14 июня 2024 г. 18:15
В Руанде распустили парламент

Президент Руанды Поль Кагаме распустил парламент страны в преддверии президентских и парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно конституции Руанды, президент распускает парламент по меньшей мере за 30 дней и не более чем за 60 дней до окончания срока полномочий законодательного органа.

Этот орган был запущен в 2018 году сроком на пять лет. Предполагалось, что его мандат завершится в 2023 году, но срок его полномочий был продлен после внесения в конституцию поправки, позволяющей провести президентские и парламентские выборы в один и тот же день.

Президентские выборы в Руанде запланированы на 15 июля.

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Версия на английском языке Rwandan president dissolves parliament ahead of next month's elections
Версия на азербайджанском языке Ruanda prezidenti parlamenti buraxıb

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