В Роттердаме при пожаре в молодежном центре пострадали 13 человек

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Тринадцать человек пострадали в результате пожара, который произошел в здании молодежного центра в нидерландском городе Роттердам, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Одиннадцать человек были доставлены в больницу с отравлением дымом.

Сообщается, что в здании находится молодежный центр, где проживают люди с психологическими проблемами.

Пожар начался в шкафу на третьем этаже пятиэтажного здания.

Когда пожарные прибыли по вызову, оказалось, что огнем также охвачен контейнер на первом этаже. Пожарным удалось быстро взять возгорание под контроль, но здание оставалось очень задымленным.

Полиция устанавливает причину возгорания.