В российском посольстве в Таджикистане усилены меры безопасности в связи с убийством иностранных туристов

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Меры безопасности усилены в посольстве России в Таджикистане после нападения на туристов.

Как передает Report, об этом РИА "Новости" сообщил советник-посланник посольства Шамиль Шамсутдинов.

Ранее в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах - два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.

"В посольстве России в Таджикистане усилены меры безопасности для сотрудников дипломатического ведомства, особые меры по обеспечению безопасности предприняла и таджикская сторона", - сказал Ш.Шамсутдинов, добавив, что для дипломатов также введены ограничения на поездки по Таджикистану.

В свою очередь, посольство США, чьи граждане Аустин Джей и Анне Мунотс погибли в результате нападения, заявило, что "не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан". Посольство призвало американских граждан быть бдительными в отношении своего окружения и за любой помощью обращаться в посольство США.