В российском Анадыре при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в Анадыре на северо-востоке России (Чукотский автономный округ) погибли пять человек.

В результате пожара в жилом доме в Анадыре на северо-востоке России (Чукотский автономный округ) погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местных оперативных службах.

"В Анадыре в одной из квартир трехэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли пять человек. Еще четыре человека пострадали, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно информации, возгорание произошло на первом этаже. В настоящее время пожар локализован на площади 45 кв. м.