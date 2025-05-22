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В российском Анадыре при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В российском Анадыре при пожаре в жилом доме погибли пять человек В результате пожара в жилом доме в Анадыре на северо-востоке России (Чукотский автономный округ) погибли пять человек.
Другие страны
22 мая 2025 г. 21:08
В российском Анадыре при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В результате пожара в жилом доме в Анадыре на северо-востоке России (Чукотский автономный округ) погибли пять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местных оперативных службах.

"В Анадыре в одной из квартир трехэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли пять человек. Еще четыре человека пострадали, они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно информации, возгорание произошло на первом этаже. В настоящее время пожар локализован на площади 45 кв. м.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada mənzildə baş verən yanğında 5 nəfər ölüb

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