​В российской армии создаются подразделения боевых роботов

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы России начали формировать отдельные подразделения робототехнических систем и комплексов для боевого применения.

Как передает Report, об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов со ссылкой на соответстсующее решение Министерства обороны, пишет Капитал.

Так, по его словам, в каждом военном округе и на флотах создаются отдельные роты боевых роботов, а также формируются их штатная структура и органы управления.

"Если учесть, что еще год-два тому назад у нас отсутствовало конкретное представление о роботах для боевого применения, то нынешний этап быстрой роботизации войск, на мой взгляд, безусловно, поднимает боеготовность войск на новую ступень", — отметил Мартьянов.