 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В российской армии создаются подразделения боевых роботов

    Роботизации войск, поднимает боеготовность войск

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы России начали формировать отдельные подразделения робототехнических систем и комплексов для боевого применения.

    Как передает Report, об этом заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов со ссылкой на соответстсующее решение Министерства обороны, пишет Капитал.

    Так, по его словам, в каждом военном округе и на флотах создаются отдельные роты боевых роботов, а также формируются их штатная структура и органы управления.

    "Если учесть, что еще год-два тому назад у нас отсутствовало конкретное представление о роботах для боевого применения, то нынешний этап быстрой роботизации войск, на мой взгляд, безусловно, поднимает боеготовность войск на новую ступень", — отметил Мартьянов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi