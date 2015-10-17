Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В российско-пакистанский газопровод «Север – Юг» вложат $2 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, в проекте участвуют корпорации «Ростех» и ISGS. Протяжённость линии превысит 1 тыс. км. Пакистан будет оплачивать услуги по транспортировке газа и проектные работы.

Александр Новак также сообщил, что участвовать в переговорах о поставке топлива из РФ в Пакистан будет «Газпром».

О строительстве газопровода «Север-Юг» между Карачи и Лахором было объявлено 16 октября. Топливная магистраль станет первым за долгое время совместным проектом России и Пакистана.