В России зафиксирован рост средней взятки чиновникам в два раза

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Как сообщила Генпрокуратура, в России в первой половине 2015 года было зафиксировано 1,2 миллиона преступлений, что на 5,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В полиции отмечают, что в два раза (до 208 тысяч рублей) увеличился средний размер взятки чиновникам. Об этом во вторник, 1 сентября, пишет газета «Известия».

По данным Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры, число особо тяжких преступлений, таких как убийства и разбои, увеличилось на 5,9 процента. Наибольший рост отмечен в Республике Адыгея (на 183,6 процента), в Орловской области (на 62,2 процента), в Архангельской области (на 43,1 процента).

Больше половины преступлений (53,6 процента) — рецидив, и почти каждое третье (30,1 процента) совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Ухудшение ситуации с преступностью наблюдается в 61 российском регионе, лидируют в этом плане Ярославская область, Республика Адыгея, Бурятия и Коми. Эксперты связывают это как с более тщательной регистрацией преступлений, так и с ухудшением экономической ситуации. Хищения чужого имущества в виде краж, грабежей и разбоев составляют почти половину всех преступлений (44,4 процента).