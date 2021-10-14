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В России зафиксирован новой максимум заражений COVID-19 за сутки

В России зафиксирован новой максимум заражений COVID-19 за сутки В России зафиксирован новой максимум заражений коронавирусом за сутки -31 299 случаев, за все время в стране заболели 7 892 980 человек.
Другие страны
14 октября 2021 г. 13:06
В России зафиксирован новой максимум заражений COVID-19 за сутки

В России зафиксирован новой максимум заражений коронавирусом за сутки -31 299 случаев, за все время в стране заболели 7 892 980 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Так, за сутки в России подтверждены 986 смертей от COVID-19, за все время умерли 220 315 человек с этим заболеванием, а выздоровели за сутки 21 670 человек, за все время выздоровели после болезни 6 937 756 человек.

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