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В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных оперативного штаба.
Другие страны
18 октября 2021 г. 13:09
В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19 за сутки

Число выявленных в России случаев COVID-19 обновляет максимум пятый день подряд. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, это следует из данных оперативного штаба.

"За последние сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 34 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 821 (8,2 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Всего с марта 2020 года заразились 8 027 012 человек.

Умерли 998 пациентов, всего за пандемию — 224 310. Выписались 16 431, всего — 7 017 055.

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