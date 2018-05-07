В России задержали подозреваемого в нападении на детсад - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Подозреваемый в нападении на женщину-охранника и поджоге детского сада "Ивушка" в российском городе Альметьевск задержан.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил начальник управления образования Альметьевского муниципального района Татарстана Дмитрий Садетдинов.

"Сейчас, насколько я знаю, его личность установлена, он задержан. По всей территории детского сада у нас установлены видеокамеры – по периметру, на входной группе. Это помогло", - заявил Д.Садетдинов.

Он также сообщил, что жизни женщины-охранника ничто не угрожает, при нападении она получила порезы рук и ног.

Наряду с этим начальник управления указал, что в результате поджога возникла большая задымленность и посещение его сегодня было отменено.

"У нас этот садик планировался под капитальный ремонт с 1 июня. Дети в принципе уже распределены, с 1 июня планировалось, что они будут ходить в другие детские сады. Так что с завтрашнего дня они по записи пойдут в те детские сады, в которые и планировалось. Детей там готовы принять уже завтра", - добавил он.

***12:30

Неизвестный совершил вооруженное нападение на детский сад в российском городе Альметьевск.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, о происшествии сообщил глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.

Неизвестный мужчина с ножом этой ночью проник в детский сад № 65, ранил 60-летнюю охранницу, после чего совершил поджог.

По словам Хайруллина, женщина находится в больнице с ножевым ранением.

Следственные органы занимаются расследованием, проходит розыск преступника.