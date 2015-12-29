В России уничтожили 1,8 тыс. тонн санкционных продуктов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В России с 6 августа по 28 декабря было уничтожено 1,762 тыс. тонн санкционной продукции.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Основная часть этого объема - 1,647 тыс. тонн - приходится на продукцию растениеводства, 115 тыс. тонн - животноводства.

Напомним, в начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился подготовить расширенный список стран, против которых Россия ввела продуктовое эмбарго.

При этом поедание чиновниками РФ санкционной продукции, предназначенной к уничтожению, будет считаться нарушением и подпадать под уголовную статью.

После этого в РФ начали тотально уничтожать санкционные продукты. В общем с 6 августа уничтожили более 597 тонн санкционной еды. В сети набирают популярность ролики с тушками иностранных гусей, которые давят бульдозерами. Вполне возможно, что санкционную продукцию будут передавать на Донбасс. Российские коммунисты внесли соответствующий законопроект в Госдуму.