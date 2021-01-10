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В России за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом В России зафиксирован за сутки 22 851 новый случай заражения коронавирусом, общее число достигло 3 401 954.
Другие страны
10 января 2021 г. 12:38
В России за сутки выявили свыше 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России зафиксирован за сутки 22 851 новый случай заражения коронавирусом, общее число достигло 3 401 954.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 22 851 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 589 (11,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Впервые с 18 ноября число новых выявленных случаев оказалось ниже 23 тысяч. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, два дня не превышает 0,7%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 080. Всего уже вылечились 2 778 889 человек.

Количество выписанных пациентов за сутки, согласно данным штаба, два дня подряд превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 470 днем ранее. Всего от инфекции умерли 61 837 пациентов.

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Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Rusiyada bir gündə 456 nəfər koronavirusdan ölüb

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