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В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6406, до 759 203
Другие страны
17 июля 2020 г. 11:42
В России за сутки выявили 6 406 новых случаев коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6406, до 759 203. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6406 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 663 (26,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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