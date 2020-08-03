В России за сутки умерли из-за коронавируса 79 человек

За сутки выявлено свыше 5,3 тыс. заразившихся COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 394 до 856 264.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 394 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 413 (26,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в РФ зарегистрировано 856 264 случая заболевания. Темп прироста - 0,6%.

За сутки умерли 79 человек с коронавирусом, за все время - 14 207.

Выписаны 3 420 человек после COVID-19, за все время - 653 593.