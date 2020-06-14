​В России за сутки коронавирус выявили у 8835 человек

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Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 835, до 528 964.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 835 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 198 (36,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 528 964 случая (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

В России за сутки умерли 119 человек с COVID-19, за все время – 6 948. За сутки после COVID-19 в России выписаны 5 409 человек, всего выздоровели 280 050.