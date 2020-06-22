В России за сутки из-за коронавируса умерли 95 человек

Число заболевших коронавирусом в РФ выросло на 7 600 за сутки до 592 280.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7 600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 473 (32,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки число умерших составило 95 человек, за все время - 8 206.

Кроме того, за сутки были выписаны 4 705 человек после коронавируса, за все время - 344 416 человек.