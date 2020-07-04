В России за сутки из-за коронавируса умерли 168 человек

В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае

Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 6 632, до 674 515.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 632 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 960 (29,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За день умерли 168 человек с коронавирусом, за все время — 10 027. В частности, 31 человек умер в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае.

В России за день выписаны после лечения коронавируса 8 986 человек, всего выздоровели 446 879.