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В России за сутки из-за коронавируса скончались 175 человек

В России за сутки из-за коронавируса скончались 175 человек За последние сутки подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 6 248 в 83 регионах
Другие страны
14 июля 2020 г. 11:49
В России за сутки из-за коронавируса скончались 175 человек

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 248, до 739 947.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 248 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 531 (24,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За сутки скончались 175 человек, за все время — 11 614, выписаны 8 804 человека после лечения COVID-19, за все время — 512 825.

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