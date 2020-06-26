В России за сутки из-за COVID-19 умерли 176 человек

Число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом в России снизилось до 6 800.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным федерального Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, менее 7 тыс. случаев заражения были выявлены в РФ впервые с 29 апреля. По подсчетам ТАСС, суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в России снизился до рекордно низких 1,1%.

Еще 8 988 человек выписаны в РФ за минувшие сутки после лечения от COVID-19, всего выздоровели 384 152, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19, за все время скончался 8 781 человек.