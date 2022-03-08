В России за сутки госпитализировали 3 847 человек с COVID-19

Почти 3,9 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Почти 3,9 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"По состоянию на 8 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 3 847 человек", - говорится в сообщении.

За сутки в России выявлено 66 576 новых случаев COVID-19, умерли 649 человек.

"Выявлено 66 576 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 649 человек", - говорится в сообщении.