В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,7 тыс.человек

В России за сутки COVID-19 заразились свыше 6,7 тыс.человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 6 760 случаев, умерли за сутки 147 пациентов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2 167 (32,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в России немного вырос: накануне в стране обнаружили 6 556 новых случаев, 30 июня - 6 693, 29 июня - 6 719. Умерли за сутки 147 человек, накануне было 216, еще днем ранее - 154.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 661 165 случаев коронавируса, 9 683 умерших и 428 978 выписанных (6 047 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 222 504.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, зарегистрировано 662 новых случая COVID-19 за сутки, 39 смертей и 1 055 выздоровевших. Согласно данным Роспотребнадзора, в Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.