В России за сутки COVID-19 заразились свыше 8 тыс. человек

Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.

Как передает Report со ссылкой на данные Оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост числа инфицированных составил 1,8%, днем ранее он составлял 1,7%.

За сутки из-за коронавируса скончались 174 человек, а общее число умерших составило 6 532.

Кроме того, за сутки число выздоровевших составил 8 367, достигнув 261 150.